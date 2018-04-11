Прядкин: «Амкару» поставлено жёсткое условие к своему стадиону: заменить газон 

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что для «Амкара» срок лицензии на использование нынешнего газона в Перми ограничен до 31 мая нынешнего года.
«Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона «Звезда». Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жёсткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: «Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая». То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жёсткое условие к этому стадиону — заменить газон», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.