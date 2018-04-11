Прядкин: «Амкару» поставлено жёсткое условие к своему стадиону: заменить газон 

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«Бавария» стала чемпионом Германии в шестой раз подряд

Бернарду Силва предложил использовать видеоповторы в ЛЧ со следующего сезона

Врач «Ростова»: с Песьяковым всё хорошо, он готов сыграть в следующем матче