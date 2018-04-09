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Ольга Бузова потерялась в пустыне
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Ольга Бузова потерялась в пустыне 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников новыми видео. Еще только недавно она выпустила клип с самым красивым преступником Джереми Миксом в главной роли, как уже представила новую работу. В клипе «Бери меня» Ольга действие происходит в пустыне, где певица оказывается в полном одиночестве. Бузова облачена в откровенное боди, которое едва прикрывает ее ягодицы. Поклонники уже давно обвиняют певицу в чрезмерном обнажении своего тела, но Ольга на это реагириует. Недавно, например, она украсила обложку мужского журнала Playboy.
Другой образ у Ольги более сдержанный — длинное платье в пол. Но и в нем Бузова выглядит очень сексуально. Смотри новую работу певицы прямо сейчас.
Как тебе клип Ольги?
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Фото:Instagram
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