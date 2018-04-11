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Звезда клипа Бузовой признался, что живет в страшной нищете и ночует на улице
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Звезда клипа Бузовой признался, что живет в страшной нищете и ночует на улице 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Не так давно актера Алексея Петренко довольно часто приглашали на съемки различных клипов, рекламных роликов и сериалов. Мужчина даже засветился в одном из клипов Ольги Бузовой. Однако в последние полгода Алексей перестал быть хоть сколько-нибудь востребованным, и у него развилась зависимость от алкоголя.
«Родители меня не поддерживают, говорят, что надо идти работать куда-нибудь в ЖКХ, где я работал, но ничего не понимаю. Они хотят сделать из меня среднестатистического человека. Но у меня же с детства мечта», — заявил Петренко в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Оказалось, что еще недавно у Алексея была и любимая женщина по имени Татьяна, которая… выгнала его из дома, и с тех пор экс-актер живет на улице. «Она меня уничтожала по полной программе. Меня должны принимать таким, какой я есть!» — эмоционально отметил мужчина.
Но его бывшие коллеги, также появившиеся в студии, отказались поддержать Алексея, заявив, что все его беды — от алкоголя. Ведущий программы Андрей Малахов пообещал уточнить, может ли экс-телеведущая Дана Борисова, вылечившаяся от наркотической зависимости, взять Алексея Петренко под свое крыло.
Фото: Youtube
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