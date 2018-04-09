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Легендарному артиллеристу Александру Бессарабу исполнилось 100 лет
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Легендарному артиллеристу Александру Бессарабу исполнилось 100 лет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Штурмовавший Рейхстаг прославленный командир артиллерийского полка отмечает юбилей.
Александр Никитович Бессараб — из древнего рода украинских казаков. Уже в школе знал наизусть всего Шевченко. В техникуме овладел геодезией, преподавал немецкий, который знал в совершенстве.
Несмотря на это добровольцем на фронт его долго не брали — из-за контузии, полученной в Одесском артиллерийском училище.
«Но я все равно показал себя. Из пулемета, который я знал, как свои пять пальцев, расчихвостил Одесскую бандитскую группировку», — рассказал ветеран.
После этого он попал на войну, прошел путь от солдата при обороне Москвы до командира полка на подступах к логову фашистов. Несколько раз был ранен, но не выпускал бинокля из рук и отдавал приказы даже на носилках.
Это после разгрома подразделениями Бессараба целого полка предателей-власовцев Гитлер отозвал их командира с передовой.
Александр Никитович прошел Смоленск, Белоруссию, ближе всего смерть подобралась к нему в Латвии — накрыло осколками разорвавшегося рядом вражеского снаряда.
«И вот тут я был ранен. Лежа, управлял боем. Считал, честно говоря, что уже готов, конец моей войне. Но не сдавался», — пояснил Бессараб.
В тридцати километрах от Берлина он встретил и полюбил заботливую медсестру — свою будущую жену Любу. Молодые станцевали 9 мая 1945 года в центре поверженной столицы Третьего Рейха.
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