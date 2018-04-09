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Ростовские каноисты — призеры Всероссийских соревнований в Краснодаре
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Ростовские каноисты — призеры Всероссийских соревнований в Краснодаре 

Деловое сообщество 2 часа назад
В регате приняло участие более 600 спортсменов со всей страны, в том числе из Ростовской области.
Традиционно в число лучших каноисток страны вошла спортсменка Ростовского областного училища олимпийского резерва — Дарья Харченко. Лидер сборной Ростовской области завоевала два «серебра» на дистанции 200 и 500 метров в заезде «каноэ-одиночка» (С-1). Отметим, Дарья Харченко — призер первенства Европы, Кубка мира, первенства и чемпионата России. Подготовил спортсменку, входящую в тройку лучших в РОУОР по итогам 2017 года, Заслуженный тренер России Николай Лазарев. Во Всероссийском турнире среди юниоров до 19 лет высокий результат показал другой спортсмен главной спортивной кузницы Дона — Виталий Бирюлин. Ростовский каноист завоевал два «серебра» на дистанции 500 и 1000 метров в заезде «каноэ-одиночка» (С-1). Подготовил спортсмена Сергей Ковалев.
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