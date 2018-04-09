Ещё
Джузеппе Маротта: Джан? Мы можем только ждать. Все в его руках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джузеппе Маротта: Джан? Мы можем только ждать. Все в его руках 

Советский спорт 2 часа назад
Ранее сообщалось, что немецкий футболист отказался продлевать соглашение с английским клубом и может покинуть команду на правах свободного агента.
«Ливерпуль» ведет переговоры с Джаном
"Все закончится через 10 дней. Эмре может обдумать все варианты, это его право. Мы можем только ждать. Все в его руках. Но, учитывая всю ситуацию, то я могу сказать, что Эмре Джан — самый выгодный трансфер для любой команды на данный момент", — сказал Маротта для Premium Sport.
По данным СМИ, на игрока также претендуют «Манчестер Сити», мадридский "Реал" и мюнхенская «Бавария». Что касается «Ливерпуля», то клуб готов выполнить его финансовые требования.
Советский спорт: последние новости
Дзюдоист Эльдар Аллахвердиев завоевал «бронзу» Кубка Европы в Италии Сергей Левченко: в 2018 году в Иркутской области планируется строительство 15 ФОКов В Академии борьбы пройдет урок политической грамотности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение