Джузеппе Маротта: Джан? Мы можем только ждать. Все в его руках

Ранее сообщалось, что немецкий футболист отказался продлевать соглашение с английским клубом и может покинуть команду на правах свободного агента. «Ливерпуль» ведет переговоры с Джаном "Все закончится через 10 дней. Эмре может обдумать все варианты, это его право. Мы можем только ждать. Все в его руках. Но, учитывая всю ситуацию, то я могу сказать, что Эмре Джан — самый выгодный трансфер для любой команды на данный момент", — сказал Маротта для Premium Sport. По данным СМИ, на игрока также претендуют «Манчестер Сити», мадридский "Реал" и мюнхенская «Бавария». Что касается «Ливерпуля», то клуб готов выполнить его финансовые требования.