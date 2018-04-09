Ещё
Дель Пьеро: «В работе Зидана чувствуется итальянская тренерская школа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Пьеро: «В работе Зидана чувствуется итальянская тренерская школа» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что в работе его бывшего одноклубника Зинедина Зидана, который сейчас тренирует «Реал», прослеживаются детали, свойственные итальянским тренерам.
«Итальянцы — маньяки в кое-каких вещах, касающихся тактики. Когда наблюдаешь за игрой «Реала», то чувствуешь это и у них. Что-то такое происходит.
Два тренера сильно повлияли на Зидана — Карло Анчелотти и Марчелло Липпи. Думаю, Зидан, тренируя, много думает об Италии.
Итальянский опыт очень уникален. Чувствуешь постоянное давление со стороны руководства клуба, болельщиков, прессы, игроков. В Италии футбол на первом месте. Нужно выступать на все 100%», — цитирует Дель Пьеро Goal.
SPORT24.ru: последние новости
Акинфеев: «Нужно наконец что-нибудь сделать с полями стадионов в стране» Андер Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби Липпи: «Аллегри может стать для «Ювентуса» своим Фергюсоном»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Капелло объявил о завершении тренерской карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение