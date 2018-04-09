Дель Пьеро: «В работе Зидана чувствуется итальянская тренерская школа» 

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что в работе его бывшего одноклубника Зинедина Зидана, который сейчас тренирует «Реал», прослеживаются детали, свойственные итальянским тренерам.
«Итальянцы — маньяки в кое-каких вещах, касающихся тактики. Когда наблюдаешь за игрой «Реала», то чувствуешь это и у них. Что-то такое происходит.
Два тренера сильно повлияли на Зидана — Карло Анчелотти и Марчелло Липпи. Думаю, Зидан, тренируя, много думает об Италии.
Итальянский опыт очень уникален. Чувствуешь постоянное давление со стороны руководства клуба, болельщиков, прессы, игроков. В Италии футбол на первом месте. Нужно выступать на все 100%», — цитирует Дель Пьеро Goal.