Шатов: душой и сердцем был в «Зените», но после попадания в яму от меня избавились

Полузащитник «Краснодара» Олег Шатов рассказал, что подразумевал под несправедливостью, когда делился впечатлениями от матча 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом»

«Под несправедливостью я подразумевал всё вместе. В том числе то, что мне там высчитывали какие-то проценты за плохую игру. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм», — сказал Шатов в эфире телепрограммы «После футбола».

Он выразил мнение, что если клуб рассчитывает на футболиста, то будет поддерживать его в любой ситуации.

«Душой и сердцем я всегда был в «Зените». Когда выходил на поле, отдавал все силы за него. А так получилось, что в определённый момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились», — подчеркнул Шатов.

Он подытожил, что считает данное отношение к себе несправедливостью. «Несправедливость по отношению ко мне, к человеку, который душой и сердцем пять лет отдавал все силы ради клуба, ради города».

Ранее Шатов объяснил, почему расплакался на скамейке запасных «Краснодара» во время матча с «Зенитом».