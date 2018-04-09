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Пенсионеры Ясенева могут танцевать зумбу, заниматься английским и досконально изучить компьютер
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Пенсионеры Ясенева могут танцевать зумбу, заниматься английским и досконально изучить компьютер 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
В ЮЗАО начал свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».
В районе Ясенево программы проекта внедряются в ТЦСО и на других культурных площадках. Например, танцевать зумбу (фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, вас научат по адресу: ул. Голубинская, 32-2. Если вы всегда мечтали научиться играть в шахматы, но так и не сделали этого — тогда вам в территориальный центр социального обслуживания «Ясенево», расположенный на улице Профсоюзная, 142, здесь же можно научиться компьютерной грамотности. Также в территориальных центрах активных пенсионеров научат рисовать, вышивать, говорить по-английски, также здесь можно освоить лечебную гимнастику и многое-многое другое. Нужно всего-то обратиться в ближайший территориальный центр социального обслуживания.
Фото: vesti-matushkino.ru.
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