Пенсионеры Ясенева могут танцевать зумбу, заниматься английским и досконально изучить компьютер

В ЮЗАО начал свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».

В районе Ясенево программы проекта внедряются в ТЦСО и на других культурных площадках. Например, танцевать зумбу (фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов, вас научат по адресу: ул. Голубинская, 32-2. Если вы всегда мечтали научиться играть в шахматы, но так и не сделали этого — тогда вам в территориальный центр социального обслуживания «Ясенево», расположенный на улице Профсоюзная, 142, здесь же можно научиться компьютерной грамотности. Также в территориальных центрах активных пенсионеров научат рисовать, вышивать, говорить по-английски, также здесь можно освоить лечебную гимнастику и многое-многое другое. Нужно всего-то обратиться в ближайший территориальный центр социального обслуживания.

Фото: vesti-matushkino.ru.