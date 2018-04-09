Неймар намекнул на возвращение в «Барселону» 

Нападающий сборной Бразилии Неймар может покинуть «ПСЖ» по завершении текущего сезона.
В своем «Твиттере» бразилец опубликовал фото с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, намекнув на возможное возвращение в стан «сине-гранатовых».
"Великие вещи происходят, когда мы вместе. Скоро все узнаете", — гласит сообщение 26-летнего футболиста.
Неймар покинул «Барселону» прошлым летом за 222 миллиона евро.
Quando eu e meu amigo #LeoMessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! pic.twitter.com/y22nDbWkOR
— Neymar Jr (@neymarjr) 8 апреля 2018 г.