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Разгадана загадка Неймара и Месси
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Разгадана загадка Неймара и Месси 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Накануне бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в соцсети фотографию с Лионелем Месси, на которой оба одеты в праздничные костюмы, и оставил загадочную подпись:
"Когда мы — я и мой друг Лео Месси, — встречаемся вместе, случаются большие события! Совсем скоро расскажу вам больше! Оставайтесь с нами!"
Позже загадка была разгадана. Фотография оказалась прошлогодней — она была сделана в июне 2017 года на свадьбе аргентинского футболиста в его родном Росарио. А «большие события», о которых упомянул Неймар — это старт новой рекламной кампании одного из основных спонсоров ЧМ-2018, главными лицами которой и будут аргентинская и бразильская футбольные звезды. (Егор БЫЧКОВ)
Quando eu e meu amigo @leomessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados!
Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 8 Апр 2018 в 3:01 PDT
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