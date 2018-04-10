Разгадана загадка Неймара и Месси

Накануне бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в соцсети фотографию с Лионелем Месси , на которой оба одеты в праздничные костюмы, и оставил загадочную подпись:

"Когда мы — я и мой друг Лео Месси, — встречаемся вместе, случаются большие события! Совсем скоро расскажу вам больше! Оставайтесь с нами!"

Позже загадка была разгадана. Фотография оказалась прошлогодней — она была сделана в июне 2017 года на свадьбе аргентинского футболиста в его родном Росарио. А «большие события», о которых упомянул Неймар — это старт новой рекламной кампании одного из основных спонсоров ЧМ-2018, главными лицами которой и будут аргентинская и бразильская футбольные звезды. ( Егор БЫЧКОВ

Quando eu e meu amigo @leomessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados!

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 8 Апр 2018 в 3:01 PDT