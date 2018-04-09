Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер

Очередная встреча в понедельник в Бундеслиге вызывает интерес. Сойдутся команды, претендующие на попадание в Лигу Чемпионов.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" в крайнем туре заставил своих болельщиков понервничать в последние двадцать минут. «Быки» вели в счёте у «Ганновера 96» с разницей в два мяча, но за небольшую расслабленность были наказаны голом от Сане. Восстановив статус к-во «РБ Лейпциг» опять пропустил за десять минут до конца, но победный счёт удержал. Эта победа стала для подопечных Ральфа Хазенхюттля второй подряд. Особую ценность первой «виктории» придаёт тот факт, что она была добыта в поединке с «Баварией».

Байер

"Байер" в трёх последних турах выполнил все нормативы, сыграв вничью, одержав победу и проиграв. В крайний игровой день леверкузенский коллектив не сумел поразить ворота «Аугсбурга», завершив поединок вничью 0:0. Сегодня «аспириновые» мотивированы максимально высоко, т.к. претендуют на место в Лиге Чемпионов.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «РБ Лейпциг» — «Байер» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 09.04.2018 в 21:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"РБ Лейпциг" — «Байер»: +2=1-0. Разница мячей: 6:4.

В первом круге команды разошлись ничейным результатом 2:2. В прошлом сезоне «быки» были сильнее в двух встречах (1:0 и 3:2).

Интересные факты

— «РБ Лейпциг» не проигрывает четыре тура к ряду, одержав две победы за это время.

— «Байер» в трёх последних матчах прошёл через три результата: 2:0, 0:0 и 0:2.

— «Байер» ни разу не обыгрывал «РБ Лейпциг»

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Две команды, претендующие на место в Лиге Чемпионов в будущем сезоне должны сегодня решить, кому оно достанется. На стороне «РБ Лейпцига» родное поле и ноль поражения в очных встречах от «Байера», П1 — 2,3.

Ваш прогноз