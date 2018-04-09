Новосибирская танцовщица обошла 25 соперников на чемпионате в Нидерландах

Сегодня ночью в Нидерландах завершился чемпионат мира по ирландским танцам — среди участниц были три жительницы Новосибирска.

Чемпионат проходил в городе Маастрихте. «Мы всё ещё здесь, буквально в два часа ночи по Новосибирску закончились соревнования. Чемпионат проводила всемирная ассоциация World Irish Dance Association.

В соревнованиях для начинающих выиграла Евгения Савина из Новосибирска,

в основной программе чемпионата в финал вышли я и Екатерина Гусельникова. У Екатерины 6-е место в категории до 40 лет. Мы смогли выйти в финал в своих возрастных группах, но в тройки войти не удалось. У меня 10-е место в самой старшей категории seniors. Финал — это первая десятка участников», — рассказала корреспонденту НГС спортсменка из Новосибирска Мария Швецова.

Мария призналась, что участвовать в соревнованиях было сложно, всего спортсменам пришлось танцевать три раунда, по результатам которых проводился отбор в финал. В финале девушки танцевали ещё один раунд, но уже поодиночке.

На чемпионат приехали более 600 танцоров, в возрастной категории победительницы Евгении Савиной за победу боролись 25 человек. Мужчины и женщины выступали вместе.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Ирландии, Англии, Гонконга, Японии, США, Испании, Голландии, Германии, Белоруссии, Украины, Австралии и России. Победителем соревнований в категории до 35 лет стал Роман Щербань из Кемерово.

В ноябре прошлого года Мария Швецова вернулась из Германии, где завоевала серебряную медаль на европейском чемпионате по ирландскому танцу.