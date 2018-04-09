В уфимской маршрутке прокатилась сова

Утро понедельника, 9 апреля, для жителей Уфы оказалось добрым. В одном из городских автобусов прокатился необычный пассажир. На руке уфимки комфортно расположилась сова. Лесная птица мирно путешествовала с хозяйкой, удивленно наблюдая за окружающими. Фото совы очевидцы выложили в сеть интернет.

— Погода не летная, вот и едет в маршрутке, — пошутили пользователи в комментариях под снимком.

Куда направлялась хищница, не понятно. Хозяйка не поделилась с удивленными горожанами планами на дальнейшее путешествие.