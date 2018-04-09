Неймар встретился с Месси и загадал загадку 

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, продолжающий восстановление после травмы лодыжки, выложил в соцсети фотографию с бывшим партнером по «Барселоне» Лионелем Месси. На обоих блестящие праздничные шляпы, у аргентинца на шее фиолетовый шарф из перьев. Неймар оставил под фотографией загадочное сообщение:
"Когда мы — я и мой друг Лео Месси, — встречаемся вместе, случаются большие события! Совсем скоро расскажу вам больше! Оставайтесь с нами!" (Егор БЫЧКОВ)
Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 8 Апр 2018 в 3:01 PDT