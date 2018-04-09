Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в социально-патриотической акции «День призывника»

На сборном пункте областного военкомата юнармейская команда состязались в военно-прикладных видах спорта с коллективами Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, школы ДОСААФ

Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Состязания проходили в рамках социально-патриотической акции «День призывника».

На сборном пункте военного комиссариата Оренбургской области вместе с юнармейцами состязались команды Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, «Выстрел» автотранспортного колледжа им. Бевзюка, команда призывников, проходящих подготовку в школе ДОСААФ России.

Юнармейцы уверенно показали свои умения по разборке-сборке автомата, подтягиванию на перекладине, стрельбе из пневматического пистолета и надеванию ОЗК.