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Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в социально-патриотической акции «День призывника»
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Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в социально-патриотической акции «День призывника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На сборном пункте областного военкомата юнармейская команда состязались в военно-прикладных видах спорта с коллективами Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, школы ДОСААФ.
Юнармейцы Оренбуржья приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Состязания проходили в рамках социально-патриотической акции «День призывника».
На сборном пункте военного комиссариата Оренбургской области вместе с юнармейцами состязались команды Оренбургского президентского кадетского училища, Оренбургской кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева, «Выстрел» автотранспортного колледжа им. Бевзюка, команда призывников, проходящих подготовку в школе ДОСААФ России.
Юнармейцы уверенно показали свои умения по разборке-сборке автомата, подтягиванию на перекладине, стрельбе из пневматического пистолета и надеванию ОЗК.
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