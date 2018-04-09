Дворкович: Россия обеспечит информационную инфраструктуру в рамках ЧМ-2018

МОСКВА, 9 апреля. / ТАСС /. Россия обеспечит всю необходимую информационную инфраструктуру в рамках чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году. Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович в рамках коллегии Минкомсвязи

"Мы обеспечим нашими общими усилиями необходимую инфраструктуру связи для проведения чемпионата мира по футболу в этому году", — сказал он.

"Я надеюсь, что не только во время чемпионата мира по футболу в соответствующих городах, но и после инфраструктура связи сможет работать в интересах наших граждан, нашего бизнеса, позволит значительно улучшить оснащенность в части доступа к интернету и традиционных услуг связи", — добавил вице-премьер.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.