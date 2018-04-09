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Обзор главных событий недели в НБА
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Обзор главных событий недели в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Филадельфия» возвращается, Леброн Джеймс разменял 32-ю тысячу очков, «Хорнетс» в полном составе записывают реп — обзор недели НБА.
Бесподобная «Фила»
«76-е» на этой неделе встречались с Королём и его «Кливлендом». Матч получится что надо — Леброн Джеймс и Бен Симмонс оба сделали трипл-дабл.
В итоге два дуэлянта в конце обнялись. Победа осталась за «Филой», а Бен Симмонс назвал себя «свежим принцем», который выступил против Короля Джеймса.
Знаете, кто за всем этим наблюдал? Аллен Айверсон! С Джеймсом у них особые отношения — в своём «инстаграме» Аллен поблагодарил Короля за то, что он сделал для сообщества и для культуры, являясь для них лучшей из возможных ролевых моделей.
Джеймс, хоть и проиграл, может утешать себя тем, что на прошлой неделе он разменял очередную круглую цифру в своей исторической результативности, забрался на седьмое место и уже дышит в спину одному именитому немцу.
Сразу после победы над «Кавс» перед «76-ми» капитулировал и «Даллас». А это уже серьёзно, ведь этот успех стал для команды 14-м подряд — это повторение лучшего результата в истории клуба. В последний раз такая победная серия случалась с «Филой» в сезоне-1982/83, тогда ребята выиграли чемпионат.
Ну и заодно парни Бретта Брауна одержали свою 50-ю победу в сезоне. Такого не случалось с далёкого 2001 года. Теперь команда из Пенсильвании не финиширует ниже 4-го места в таблице конференции.
Мечты сбываются
У Фрэнка Нтиликины есть очень преданные болельщики, и иногда за пределами Америки. Порой они даже готовы пролететь 17 часов из Италии просто для того, чтобы встретиться с разыгрывающим защитником «Нью-Йорка».
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.
Естественно, такие мечты обязательно сбудутся.
Бобан Марьянович наконец смог купить себе средство передвижения — в пробках не стоит, может доехать прямо до раздевалки и не создаёт лишнего шума.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.
Мечта сбудется и у кого-то из расширенного списка сборной США по баскетболу. Там сейчас 35 человек и, кто бы ни остался в итоговой дюжине игроков, эта команда точно будет фаворитом на любом турнире.
… но не у всех Кайри Ирвинг пропустит остаток регулярного сезона и плей-офф. Защитник «Бостона» выбыл на 4-5 месяцев, поэтому Дядюшку Дрю мы увидим теперь только в следующем сезоне. Но не отчаивайтесь, сам Ирвинг говорит, что этот сезон был лишь прообразом того, что его ожидает в будущем.
А вот болельщики «Лейкерс», «Клипперс», «Нэтс» и «Никс» надеются, что этот сезон не был никаким прообразом. Впервые с 1976 года ни одна из команд Лос-Анджелеса или Нью-Йорка не вышла в плей-офф.
«Финикс» тоже заканчивают не в лучшем настроении. «Санз» — официально худшие в НБА в этом сезоне.
Лама, лама
Но заканчивать всегда нужно чем-то хорошим. Игроки «Хорнетс» перепели сказку про маленькую ламу так, что половина реперов им бы могли позавидовать. Бит, флоу, текст — тут всё на уровне.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.
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