Самбистка из поселения приняла участие в Первенстве Москвы

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Спортсменка из поселения Вороновское 8 апреля выступила на Первенстве Москвы по самбо. Состязания прошли среди юношей и девушек 2004 и 2005 годов рождения.

— Честь поселения в этом году отстаивала Яна Мишина. Самбиста выступила в весовой категории 55 килограмм. Благодаря плодотворной подготовке девушка смогла успешно выступить. Она заняла второе место и теперь отправится на Первенство России, — прокомментировал тренер самбистки Алексей Алехин

Отметим, что в конце турнира состоялась церемония награждения, где лучшим вручили памятные грамоты и медали.