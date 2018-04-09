Миланов: «"Локомотив" уже нельзя назвать явным фаворитом чемпионской гонки»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов уверен, что армейцы, идущие в турнирной таблице РФПЛ на третьем месте с отставанием в 8 очков от лидирующего «Локомотива», сыгравшего на матч больше, всерьез претендуют на чемпионство.

«Конечно, у нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом.

Что для ЦСКА будет считаться хорошим результатом? Конечно, первое место. У нас есть на это шансы. Понятно, что в отличие от конкурентов мы сейчас задействованы на европейской арене и у нас более плотный календарь, поэтому будет непросто. Но мы уже давно играем в таком ритме и привыкли к этому.

Я думаю, что сейчас нет фаворитов в борьбе за чемпионство. До возобновления чемпионата такой командой был «Локомотив». Однако сейчас «железнодорожников» нельзя назвать явными фаворитами. У всех будут осечки, все будут терять очки. Мы не следим за играми соперников, а рассчитываем только на себя и отталкиваемся от своих результатов», — цитируют Миланова.