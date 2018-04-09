Лунин после перехода в «Интер» отправится в аренду в другой клуб Серии А

Среди претендентов на 19-летнего украинца числятся «Сампдория», «Болонья» и «Дженоа». Напомним, что «Интер» близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро.