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Лунин после перехода в «Интер» отправится в аренду в другой клуб Серии А
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Лунин после перехода в «Интер» отправится в аренду в другой клуб Серии А 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Среди претендентов на 19-летнего украинца числятся «Сампдория», «Болонья» и «Дженоа».
Напомним, что «Интер» близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро.
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