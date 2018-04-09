Зеленоградские любители гири провели окружной финал в Старом Крюково

7 апреля 2018 года в ФОК «Радуга» прошли финальные окружные соревнования по гиревому спорту в рамках межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Как сообщают организаторы соревнований в Зеленоградском центре физической культуры и спорта, в турнире приняли участие 33 человека, их поддерживали зрители и персональные болельщики.

Победу в соревновании одержали гиревики сборной Савелок», на втором месте завершили турнир спортсмены команды Крюково, на третьем — Матушкино. К сожалению, хозяева площадки — команда Старого Крюково — не смогла составить достойную конкуренцию соперникам и заняла последнее, пятое, место.

Организаторы отмечают, что «соревнования прошли в дружеской, спортивной атмосфере соблюдая технику безопасности и регламент Спартакиады».