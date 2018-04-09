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Зеленоградские любители гири провели окружной финал в Старом Крюково
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Зеленоградские любители гири провели окружной финал в Старом Крюково 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
7 апреля 2018 года в ФОК «Радуга» прошли финальные окружные соревнования по гиревому спорту в рамках межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Как сообщают организаторы соревнований в Зеленоградском центре физической культуры и спорта, в турнире приняли участие 33 человека, их поддерживали зрители и персональные болельщики.
Победу в соревновании одержали гиревики сборной Савелок», на втором месте завершили турнир спортсмены команды Крюково, на третьем — Матушкино. К сожалению, хозяева площадки — команда Старого Крюково — не смогла составить достойную конкуренцию соперникам и заняла последнее, пятое, место.
Организаторы отмечают, что «соревнования прошли в дружеской, спортивной атмосфере соблюдая технику безопасности и регламент Спартакиады».
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