Неподалёку от Останкина достроили физкультурно— оздоровительный комплекс

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс неподалёку от Останкина, в 1-м Стрелецком проезде, 14/21, готов к открытию. На днях Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания.

Архитектура здания весьма необычна: верхний этаж словно нависает над нижними, опираясь на различные по форме и текстуре стены и опоры. В подземном этаже откроют кафе на 50 мест. На первом этаже разместился бассейн, на втором — раздевалки, буфет и тренерская. А «изюминкой» комплекса стала современная ледовая арена, где будут тренироваться восходящие звездочки отечественного хоккея и фигурного катания. (иб)