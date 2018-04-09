Ещё
Неподалёку от Останкина достроили физкультурно— оздоровительный комплекс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неподалёку от Останкина достроили физкультурно— оздоровительный комплекс 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс неподалёку от Останкина, в 1-м Стрелецком проезде, 14/21, готов к открытию. На днях Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания.
Архитектура здания весьма необычна: верхний этаж словно нависает над нижними, опираясь на различные по форме и текстуре стены и опоры. В подземном этаже откроют кафе на 50 мест. На первом этаже разместился бассейн, на втором — раздевалки, буфет и тренерская. А «изюминкой» комплекса стала современная ледовая арена, где будут тренироваться восходящие звездочки отечественного хоккея и фигурного катания. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
Юные шахматисты из Останкина сразятся в интеллектуальном поединке Участниками окружного турнира СВАО по дартсу станут пенсионеры Соревнования по шахматам на Кубок префекта СВАО пройдут 24 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Свендсен объявит о завершении карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение