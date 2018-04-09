Победителем чемпионом России по бадминтону среди школьных команд стала сборная из Рязанского района

Команда спортивного клуба «Бадминтоник» школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова в Рязанском районе в третий раз стала бесспорным лидером всероссийских соревнований по бадминтону «Проба пера».

— В финале со счетом 3:2 была обыграна команда «Камскоустьинская СОШ» из Республики Татарстан, — сообщила заместитель директора по содержанию образования школы № 777 Мария Смирнова . — Это уже третий титул чемпиона России для «Бадминтоника». Победители получили кубок Министерства спорта РФ, памятные плакетки с Мудрой совой — символом соревнований, а также право представлять Россию на международных школьных бадминтонных стартах — чемпионатах мира и Европы, спартакиаде стран СНГ.

Чемпионат прошел в Саратове. В состязаниях приняли участие представители девяти сильнейших школьных клубов по бадминтону из Москвы, Приморского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Ульяновской, Астраханской, Смоленской и Саратовской областей.