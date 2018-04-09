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Валентино Росси: «Маркес разрушает мотоспорт»
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Валентино Росси: «Маркес разрушает мотоспорт» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Прославленный итальянец Валентино Росси подверг критике испанца Марка Маркеса, который в прошлом году стал четырехкратным чемпионом MotoGP. На втором этапе нынешнего сезона в Аргентине Маркес столкнулся с Росси, выбив того с трассы.
— Я боюсь, что Маркес разрушает наш спорт, — цитирует A Bola Росси. — Он никогда не уважает своих оппонентов! Я чувствую страх, когда он рядом на трассе. Он делает все, что ему нравится, рискует своим и чужим здоровьем. Он выводит конкуренцию на опасный уровень. Причем ко мне даже относится хуже, чем к другим гонщикам.
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