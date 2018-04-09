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Бельгийский певец исполнил гимн болельщиков ЧМ-2018 на русском
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Бельгийский певец исполнил гимн болельщиков ЧМ-2018 на русском 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песню на русском языке на мотив бельгийского гимна сочинили в королевстве для национальной футбольной сборной и ее болельщиков, которые поедут летом на ЧМ в Россию.
По сообщению издания DH.be, автором песни «Давай, Бельгия!», исполненной с характерным иностранным акцентом на русском языке, стал певец Лу Деприк, который к тому же снял видео на эту композицию, снабдив его транслитерацией русских слов для бельгийских болельщиков и переводом на французский и нидерландский языки, передает РИА «Новости». Официальный релиз композиции запланирован на 15 мая.
«Команда эта — гордость нашей страны.
Мы здесь для победы.
О, Бельгия, наши сердце и душа с вами.
Для нашей победы в России.
Давай, Бельгия, давай, давай, давай!» — поется в песне.
В видео на песню Деприк снялся с балалайкой на фоне статуи художника Рене Магритта, затем на фоне Красной площади с портретом президента России Владимира Путина в футболке сборной Бельгии и, наконец, на фоне футбольного поля сочинского стадиона. Деприк при этом заявил, что рассчитывает на положительную реакцию в России. «Уверен, что они скажут, что это классно. Надеюсь, у президента России есть чувство юмора. Кто знает, может он мне вдруг даст паспорт», — сказал певец. Он признался, что для произношения текста на русском, ему пришлось брать уроки у преподавателя. «Он говорит, что мой русский не идеален, немного школярский, но расслышать и понять можно», — сказал Деприк.
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