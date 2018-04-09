Бельгийский певец исполнил гимн болельщиков ЧМ-2018 на русском

Песню на русском языке на мотив бельгийского гимна сочинили в королевстве для национальной футбольной сборной и ее болельщиков, которые поедут летом на ЧМ в Россию.

По сообщению издания DH.be, автором песни «Давай, Бельгия!», исполненной с характерным иностранным акцентом на русском языке, стал певец Лу Деприк, который к тому же снял видео на эту композицию, снабдив его транслитерацией русских слов для бельгийских болельщиков и переводом на французский и нидерландский языки, передает РИА «Новости» . Официальный релиз композиции запланирован на 15 мая.

«Команда эта — гордость нашей страны.

Мы здесь для победы.

О, Бельгия, наши сердце и душа с вами.

Для нашей победы в России.

Давай, Бельгия, давай, давай, давай!» — поется в песне.