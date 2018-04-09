Дедлайн по предоставлению доказательств невиновности Крушельницкого продлен 

В конце февраля Федерация керлинга России (ФКР) создала комиссию, ее задача — реабилитация Александра Крушельницкого, в организме которого во время Олимпийских игр в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. До 12 апреля доказательства невиновности спортсмена должны были быть переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако член комиссии, бывший президент ФКР Ольга Андрианова сообщила, что дедлайн будет продлен.
— Мы обратились во Всемирную федерацию керлинга (WCF) с просьбой продлить нам срок для разбора этого дела и определения виноватых, — объяснила Андрианова. — Они согласились нам увеличить его. Насколько именно, пока неизвестно. Дело в том, что у нас пока еще нет официального ответа Генпрокуратуры. Свое внутреннее расследование мы провели, все результаты уже давно им отправили. Теперь ждем ответа. Как только он придет, обратимся во WCF. По-моему, на 26 апреля у нас намечена встреча с президентом WCF Кейт Кейтнесс. К тому времени у нас должно что-то появиться. Пока ждем.
В настоящее время Настя Брызгалова играет на чемпионате России за команду Санкт-Петербурга, Саша тренируется индивидуально, по-другому ему сейчас нельзя. (Владимир ИВАНОВ)