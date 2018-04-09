Валерий Рейнгольд раскритиковал игру «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Слова эксперта приводит Sovsport.ru . По мнению Рейнгольда, «Ростов» не показывает своих навыков игры на футбольном поле: «"Ростов" может на поле драться, толкаться, но играть в футбол не умеет. Толчки, подножки — это с удовольствием, а играть — нет. И «Локомотив» по делу ростовчан обыграл».

Рейнгольд считает, что такое положение дел является отражением тренерских способностей Валерия Карпина: «Тренер Карпин провел пять матчей с командой и из возможных 15 очков взял два. С ума сойти! 13 очков потеряно. Нормальный человек написал бы заявление об уходе. Он ведет команду туда, куда другие уже завел как „Мальорку“ и „Армавир“, а ему еще какие-то оды поют».