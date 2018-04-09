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В Зеленограде определили лучших медсестер в ходе отборочного этапа ежегодного состязания «Лучшая медицинская сестра»
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В Зеленограде определили лучших медсестер в ходе отборочного этапа ежегодного состязания «Лучшая медицинская сестра» 

Префектура Зеленоградского административного округа 42 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На минувшей неделе на базе медицинского колледжа №7 в Зеленограде прошел отборочный этап ежегодного состязания «Лучшая медицинская сестра».
Сотрудницы городской поликлиники №201 соревновались с коллегами из городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского, детской поликлиники №105 и туберкулезной больницы имени А. Е. Рабухина.
Они прошли серьезную оценку профессиональных навыков в виде тестирования и стали фаворитами среди 9 участников в номинации «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»:
I место — медсестра отделения медицинской профилактики Мария Заграничная;
II место — участковая медсестра отделения терапии №3 Надежда Никулина;
III место — участковая медсестра отделения терапии №1 Наталья Ростовская.
Всего в ходе окружного конкурса в четырех номинациях в финал вышли 12 участниц (по три призовых места в каждой номинации). Лучшие медицинские сестры будут представлять Зеленоград и свои медицинские учреждения на городском этапе конкурса.
Фото: пресс-служба ГКБ имени М. П. Кончаловского
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