В Зеленограде определили лучших медсестер в ходе отборочного этапа ежегодного состязания «Лучшая медицинская сестра»

На минувшей неделе на базе медицинского колледжа №7 в Зеленограде прошел отборочный этап ежегодного состязания «Лучшая медицинская сестра».

Сотрудницы городской поликлиники №201 соревновались с коллегами из городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского, детской поликлиники №105 и туберкулезной больницы имени А. Е. Рабухина.

Они прошли серьезную оценку профессиональных навыков в виде тестирования и стали фаворитами среди 9 участников в номинации «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»:

I место — медсестра отделения медицинской профилактики Мария Заграничная;

II место — участковая медсестра отделения терапии №3 Надежда Никулина;

III место — участковая медсестра отделения терапии №1 Наталья Ростовская.

Всего в ходе окружного конкурса в четырех номинациях в финал вышли 12 участниц (по три призовых места в каждой номинации). Лучшие медицинские сестры будут представлять Зеленоград и свои медицинские учреждения на городском этапе конкурса.

Фото: пресс-служба ГКБ имени М. П. Кончаловского