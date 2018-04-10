«Тоттенхэм» попросил переписать мяч Эриксена в ворота «Сток Сити» на Кейна 

«Тоттенхэм Хотспур» обратился к руководству английской Премьер-лиги с просьбой переписать второй мяч Кристиана Эриксена в матче со «Сток Сити» на Харри Кейна. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sports, такое решение было принято после пересмотре эпизода с множества ракурсов, на которых видно, что после удара Эриксена со штрафного Кейн коснулся мяча, прежде чем он залетел в ворота.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии на счету форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» 24 гола в 31 матче.
"Тоттенхэм" выиграл гостевую встречу со счетом 2:1.
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