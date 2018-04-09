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Ростовская область стала одним из лучших регионов страны по организации физической культуры и спорта
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Ростовская область стала одним из лучших регионов страны по организации физической культуры и спорта 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовская область стала одним из лучших в России регионов по организации физкультурно-спортивной работы. По итогам смотра-конкурса федерального министерства спорта донской регион занял 6-е место из 85.
«Конкурс проводился по четырем номинациям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт. Наилучшие результаты область продемонстрировала в подготовке спортивного резерва — с 47 на 2 место», — сообщает областное правительство. В тройке лучших — соседний Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Напомним, 2018-й год по решению губернатора Василий Голубева объявлен годом детского спорта. В связи с этим впервые состоится областная Спартакиада школьников, Спартакиада вузов, Спартакиаду работников органов исполнительной и законодательной власти.
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