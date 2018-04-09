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Юные автоспортсмены из российских регионов встретятся на Чемпионате по автомобильному многоборью в Ставропольском крае
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Юные автоспортсмены из российских регионов встретятся на Чемпионате по автомобильному многоборью в Ставропольском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С16 по 20 апреля Ставропольский крайпримет участников и гостей Всероссийского чемпионата по юношескому автомногоборью. Соревнования проводит Министерство образования и науки Российской Федерации при поддержке российской Госавтоинспекции.
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из российских регионов, победившие в аналогичных соревнованиях у себя в субъекте. По результатам будут определены победители в абсолютном командном и личном зачетах, в конкурсе знатоков ПДД, а также в фигурном вождении автомобиля.
Детско-юношеские автошколы являются важной составляющей в системе непрерывного обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Первые такие автошколы для детей и подростков появились в Москве и Саратове в 1971 году. Сегодня в России функционирует более 460 детско-юношеских автошкол, в которых школьники среднего и старшего возраста обучаются правилам безопасного вождения автомобиля. Основной возраст обучающихся — от 12 по 17 лет. Детско-юношеские автошколы действуют более чем в половине регионов страны, в них обучаются свыше 16 тысяч школьников.
В этом году в соревнованиях принимают участие 150 юных автоспортсменов из 39 российских регионов. Участниками соревнований станут подростки в возрасте 14-17 лет. В состав команды от каждого российского региона войдут как юноши, так и девушки. Подростки продемонстрируют свои навыки скоростного маневрирования на автомобилях, знания Правил дорожного движения и основ оказания первой помощи пострадавшим в автоавариях.
Также в рамках мероприятия состоится совещание, в ходе которого будут обсуждаться вопросы повышения эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также развитие сети детско-юношеских автомобильных школ в стране.
Первенство направлено на воспитание законопослушных участников дорожного движения, а также пропаганду среди подростков и молодежи физической культуры и здорового образа жизни. Соревнования продолжатся в течение трех дней, имена победителей станут известны на церемонии закрытия чемпионата.
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