Ещё
Почти половину наград завоевали каратисты Вологды на первенстве области по восточному единоборству
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти половину наград завоевали каратисты Вологды на первенстве области по восточному единоборству 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В минувшие выходные в Вологде прошли сразу два состязания по восточному боевому единоборству. Около 200 спортсменов приняли участие в первенстве области и турнире для мальчиков и девочек 2010 года рождения. 18 комплектов наград из 40 достались вологодским спортсменам.
Соперничество вологжанам составили спортсмены из Череповца, Вологодского района, Ярославля, Ивановской области и Республики Коми. Соревнования проходили по отдельной дисциплине карате сетокан. Каждый участник выступил в десяти поединках ката и кумите.
Первое место в командном зачете завоевали спортсмены из Вологды. Стопроцентный показатель у вологжан — Алисы Мустафиной, Кирилла Артюгина, Максима Потылицына и Марьяны Богдановой. Также ребята прошли отбор в сборную Вологодской области.
«Были очень интересные поединки во всех возрастных категориях, особенно в младших. Для того чтобы победить, ребятам нужно было выступить в десяти поединках — для одного дня это большая нагрузка. Наши ребята подтвердили свой высокий уровень при достаточно серьезной конкуренции», — рассказал президент Федерации восточного боевого единоборства Вологодской области Сергей Папук.
Уже в предстоящее воскресенье спортсмены станут участниками чемпионата в Иваново. Там окончательно сформируется сборная. Лучшие борцы отправятся на чемпионат и первенство Центрального федерального округа, который пройдет в Москве 29 и 30 апреля.
Вологда.рф: последние новости
Бронзу привез вологодский тхэквондист со всероссийского турнира Вологодский тхэквондист взял бронзу всероссийских соревнований Лучшим школьником-химиком России стал вологжанин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Свендсен объявит о завершении карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение