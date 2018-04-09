Почти половину наград завоевали каратисты Вологды на первенстве области по восточному единоборству

В минувшие выходные в Вологде прошли сразу два состязания по восточному боевому единоборству. Около 200 спортсменов приняли участие в первенстве области и турнире для мальчиков и девочек 2010 года рождения. 18 комплектов наград из 40 достались вологодским спортсменам.

Соперничество вологжанам составили спортсмены из Череповца, Вологодского района, Ярославля, Ивановской области и Республики Коми. Соревнования проходили по отдельной дисциплине карате сетокан. Каждый участник выступил в десяти поединках ката и кумите.

Первое место в командном зачете завоевали спортсмены из Вологды. Стопроцентный показатель у вологжан — Алисы Мустафиной, Кирилла Артюгина, Максима Потылицына и Марьяны Богдановой. Также ребята прошли отбор в сборную Вологодской области.

«Были очень интересные поединки во всех возрастных категориях, особенно в младших. Для того чтобы победить, ребятам нужно было выступить в десяти поединках — для одного дня это большая нагрузка. Наши ребята подтвердили свой высокий уровень при достаточно серьезной конкуренции», — рассказал президент Федерации восточного боевого единоборства Вологодской области Сергей Папук.

Уже в предстоящее воскресенье спортсмены станут участниками чемпионата в Иваново. Там окончательно сформируется сборная. Лучшие борцы отправятся на чемпионат и первенство Центрального федерального округа, который пройдет в Москве 29 и 30 апреля.