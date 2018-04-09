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Сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ победила в кейс-чемпионате Business Diving
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Сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ победила в кейс-чемпионате Business Diving 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
На финальном этапе одного из лучших в России кейс-чемпионатов «McKinsey Business Diving» победу одержала команда Noble Minds — сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ.
Чемпионат, который длился больше месяца и состоял из 4 этапов, завершился 31 марта. В финальном этапе конкурса лучшие студенты со всей России решали конкретную задачу по повышению культурной активности населения. Необходимо было оценить культурную активность населения города Москвы и понять, как можно увеличить значения по выбранным показателям. Также студенты предложили инициативы по увеличению посещаемости Большого Театра.
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