Сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ победила в кейс-чемпионате Business Diving

На финальном этапе одного из лучших в России кейс-чемпионатов «McKinsey Business Diving» победу одержала команда Noble Minds — сборная РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и НИУ ВШЭ

Чемпионат, который длился больше месяца и состоял из 4 этапов, завершился 31 марта. В финальном этапе конкурса лучшие студенты со всей России решали конкретную задачу по повышению культурной активности населения. Необходимо было оценить культурную активность населения города Москвы и понять, как можно увеличить значения по выбранным показателям. Также студенты предложили инициативы по увеличению посещаемости Большого Театра.