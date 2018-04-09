«Ювентус» может сыграть против «Реала» с четырьмя нападающими 

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" рассматривает две тактические схемы — 4-3-3 и 4-2-4, сообщает Tuttosport. Первая игра, состоявшаяся 3 апреля, завершилась разгромным поражением туринцев на своем поле — 0:3.
По информации источника, в случае использования схемы с тремя полузащитниками и тремя нападающими на поле выйдут Блез Матюиди, Миралем Пьянич и Сами Хедира, а также Гонсало Игуаин, Дуглас Коста и один из пары Хуан Куадрадо/Марио Манджукич. В случае с четырьмя форвардами все вышеназванные игроки группы атаки сыграют одновременно, пару полузащитников составят Пьянич и Хедира, а Матюиди останется в запасе.
Отметим, что в предстоящей встрече на поле не выйдет Пауло Дибала — аргентинец пропустит ответный четвертьфинал из-за дисквалификации.
Матч «Реал» — «Ювентус» состоится 11 апреля и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.