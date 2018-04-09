Ростовские каноисты стали призерами всероссийских соревнований

Ростовские каноисты Дарья Харченко и Виталий Бирюлин стали призерами всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Согласно информации из официальных источников, на прошедших в Краснодаре состязаниях Дарья Харченко заняла второе место на дистанциях 200 и 500 метров в каноэ-одиночке.

Виталий Бирюлин завоевал «серебро» на дистанциях 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке.

Всего за победу в соревнованиях, являющихся первым туром отбора в сборную России, приняли участие более 600 спортсменов.