Ханни: «Чемпионат России не намного сложнее бельгийского»

Полузащитник московского "Спартака" Софиан Ханни рассказал о своей адаптации в России.

"Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно. Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим. Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее. Что касается игры — мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы", — цитирует 27-летнего хавбека sport24.ru.