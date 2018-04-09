«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» 

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно планирует усилить состав полузащитником «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни, сообщает L'Equipe.
По данным издания, «красные» готовы предложить 30-летнему футболисту контракт на три года.
Отметим, что летом бельгиец станет свободным агентом, поэтому может достаться мерсисайдцам бесплатно.
В услугах Феллайни заинтересован ряд китайских клубов, а также турецкий «Бешикташ».
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Полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2013 году. В текущем сезоне он провел 19 игр во всех турнирах и забил четыре мяча.