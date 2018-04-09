Галым Мамбеталиев: Бойд и Доус не приедут в сборную Казахстана, у них нет контрактов

— Команда омолодилась на 60 процентов. У них огромное желание играть в хоккей и победить на чемпионате мира. Претензий ни к кому нет. Мы всех взяли, кто нам в данный момент нужен. Они проходят с нами сборы и готовятся к чемпионату мира, — сказал специалист.

— Расскажите о планах команды. И когда будет известен состав? — Окончательный состав определится перед самым чемпионатом мира. На выезд поедем 12 числа. Будут две товарищеские игры с Италией, одна — с Австрией. Я думаю, с Австрией будет уже окончательный состав, который будет начинать чемпионат мира.

— Насколько вы довольны формой Хенрика Карлссона Кевина Даллмэна ? — Хенрик Карлссон приходит в свою форму, он неплохо выглядит. А Кевин Даллмэн старается тоже. Надеюсь, к чемпионату мира он будет в хорошей форме.

— Может быть, они подъедут позже. Мы их ждем? — Как мы их ждем, если у них контракта нет? Они не в сборной, они не в команде «Барыс». У них нет контрактов, поэтому они и не в сборной.

— То есть это окончательный список кандидатов? — Да, может быть, кто-нибудь добавится. Может быть, кого-нибудь из «Номада» возьмем.