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Галым Мамбеталиев: Бойд и Доус не приедут в сборную Казахстана, у них нет контрактов
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Галым Мамбеталиев: Бойд и Доус не приедут в сборную Казахстана, у них нет контрактов 

Советский спорт 45 минут назад
— Команда омолодилась на 60 процентов. У них огромное желание играть в хоккей и победить на чемпионате мира. Претензий ни к кому нет. Мы всех взяли, кто нам в данный момент нужен. Они проходят с нами сборы и готовятся к чемпионату мира, — сказал специалист.
— Расскажите о планах команды. И когда будет известен состав? — Окончательный состав определится перед самым чемпионатом мира. На выезд поедем 12 числа. Будут две товарищеские игры с Италией, одна — с Австрией. Я думаю, с Австрией будет уже окончательный состав, который будет начинать чемпионат мира.
— Насколько вы довольны формой Хенрика Карлссона и Кевина Даллмэна? — Хенрик Карлссон приходит в свою форму, он неплохо выглядит. А Кевин Даллмэн старается тоже. Надеюсь, к чемпионату мира он будет в хорошей форме.
В текущем составе ни Дастина Бойда, ни Найджела Доуса мы не увидим? — Нет их.
— Может быть, они подъедут позже. Мы их ждем? — Как мы их ждем, если у них контракта нет? Они не в сборной, они не в команде «Барыс». У них нет контрактов, поэтому они и не в сборной.
— То есть это окончательный список кандидатов? — Да, может быть, кто-нибудь добавится. Может быть, кого-нибудь из «Номада» возьмем.
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