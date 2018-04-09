Ещё
Акинфеев: «Нужно наконец что-нибудь сделать с полями стадионов в стране»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев: «Нужно наконец что-нибудь сделать с полями стадионов в стране» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что руководство Премьер-Лиги начнет жестче контролировать качество полей в России, плохое состояние которых часто приводит к травмам футболистов.
«Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему вопрос о частоте разрывов крестообразных связок у футболистов клубов РФПЛ. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная. У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма — не только частые суставные травмы, но и мышечные.
Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь — жестче контролировать их качество», — цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.
SPORT24.ru: последние новости
Андер Эррера плюнул на герб «Манчестер Сити» в манкунианском дерби Липпи: «Аллегри может стать для «Ювентуса» своим Фергюсоном» Срок предоставления доказательств о невиновности Крушельницкого продлен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Свендсен объявит о завершении карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение