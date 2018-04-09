Акинфеев: «Нужно наконец что-нибудь сделать с полями стадионов в стране»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев надеется, что руководство Премьер-Лиги начнет жестче контролировать качество полей в России, плохое состояние которых часто приводит к травмам футболистов.

«Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему вопрос о частоте разрывов крестообразных связок у футболистов клубов РФПЛ. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная. У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма — не только частые суставные травмы, но и мышечные.

Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь — жестче контролировать их качество», — цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.