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Акинфеев рассказал об эпидемии травм у российских футболистов
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Акинфеев рассказал об эпидемии травм у российских футболистов 

Газета.Ru 57 минут назад
Вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о причинах травм российских футболистов. Об этом сообщает газета «Известия».
"Эпидемия разрывов передней крестообразной связки? Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях.
В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная", — приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА.
Также голкипер отметил, что для решения проблемы травмированности игроков необходимо тщательнее следить за качеством футбольного поля.
"У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма — не только частые суставные травмы, но и мышечные. Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь — жестче контролировать их качество", — заявил Акинфеев.
Ранее ЦСКА поздравил вратаря Акинфеева с днем рождения.
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