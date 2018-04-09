Игорь Акинфеев: «Травмы? Пора что-нибудь сделать с полями в стране»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что консультировался с врачом, который несколько лет назад делал ему операцию на травмированном колене, по поводу череды разрывов крестообразных связок у игроков из чемпионата России. Голкипер отметил, что для сокращения числа тяжелых повреждений нужно жестче контролировать качество полей.

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— В этом сезоне в премьер-лиге целая эпидемия разрывов передней крестообразной связки. С чем вы связываете эту пугающую тенденцию?

— Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем, — цитирует пресс-служба ЦСКА Акинфеева. — А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная.

У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма — не только частые суставные травмы, но и мышечные.

Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь — жестче контролировать их качество.

— Что может в подобной ситуации восхищать, так это настоящее футбольное братство.

— Я прекрасно понимаю, через что проходят люди из-за серьезных повреждений, поэтому тоже не остаюсь в стороне. Признаюсь, пересмотрел свое отношение к этой проблеме, переоценил какие-то жизненные моменты.

Плохого никогда никому не желал, но мог не отреагировать, ну, получил человек травму и получил. Теперь сознаю, что мы все едим общий хлеб, делаем общее дело, и в данном случае абсолютно не важно, из ЦСКА ты, "Зенита" , «Динамо» или "Спартака" . Просто желаю, чтобы у всех со здоровьем все было хорошо.

Сегодня, 9 апреля, состоится матч между ЦСКА и «Динамо». Начало игры — 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.