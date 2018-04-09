Южноуральские гимнасты станут участниками Специальной Олимпиады-2019

Гимнасты из Челябинска включены в состав сборной России и примут участие в Специальной Олимпиаде, которая состоится в 2019 году в ОАЭ, сообщают в региональном министерстве образования

Арина Кутепова, Валерий Ягофаров, Дмитрий Солонгин и Игорь Макейкин получили право на участие в Олимпиаде после Всероссийского финала Спартакиады по программе Специальной Олимпиады России, который на днях завершился в Челябинске.

«России спортивное направление по работе с детьми с ментальными нарушениями с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития существует уже два десятилетия. На турнирах Специальной Олимпиады в Абу-Даби будут выступать около 7 тысяч спортсменов из 170 стран мира», — отметила заместитель генерального директора Специальной Олимпиады России Лариса Фадеева

Добавим, что ещё один всероссийский финал соревнований также планируют провести в Челябинске.