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Южноуральские гимнасты станут участниками Специальной Олимпиады-2019
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Южноуральские гимнасты станут участниками Специальной Олимпиады-2019 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
Гимнасты из Челябинска включены в состав сборной России и примут участие в Специальной Олимпиаде, которая состоится в 2019 году в ОАЭ, сообщают в региональном министерстве образования.
Арина Кутепова, Валерий Ягофаров, Дмитрий Солонгин и Игорь Макейкин получили право на участие в Олимпиаде после Всероссийского финала Спартакиады по программе Специальной Олимпиады России, который на днях завершился в Челябинске.
«России спортивное направление по работе с детьми с ментальными нарушениями с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития существует уже два десятилетия. На турнирах Специальной Олимпиады в Абу-Даби будут выступать около 7 тысяч спортсменов из 170 стран мира», — отметила заместитель генерального директора Специальной Олимпиады России Лариса Фадеева.
Добавим, что ещё один всероссийский финал соревнований также планируют провести в Челябинске.
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