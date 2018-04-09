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В Адыгее состоялся первый этап конкурса «Хрустальные звездочки»
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В Адыгее состоялся первый этап конкурса «Хрустальные звездочки» 

АиФ Адыгея 50 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В Городском Доме культуры «Гигант» состоялся первый этап ежегодного Всероссийского фестиваля — конкурса «Хрустальные звездочки», объединивший одаренных детей не только работников Федеральной службы судебных приставов, но и МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и других государственных структур Российской Федерации.
Фестиваль-конкурс с 2008 года проводится в регионах России и завершается гала-концертом, объединяя сотни юных дарований со всех уголков страны.
«Ежегодно фестиваль–конкурс «Хрустальные звездочки» приобретает большую популярность среди талантливых детей и привлекает к себе внимание общественности. В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства Республики Адыгея», рассказали в пресс-службе УФССП России по Адыгее.
Первый этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2018» открыл руководитель Управления ФССП России по Республике Адыгея — главный судебный пристав Республики Адыгея Дмитрий Владимирович Лабазов.
Традиционно, в конкурсе юные таланты демонстрировали свое мастерство в двух возрастных категориях в трех номинациях: вокал, хореография, исполнительское мастерство.
В результате, дипломы первой степени первого этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки — 2018» получили:
в номинации «Вокал»: Бердасова Екатерина (7 лет) и Шаповалова Милана (10 лет);
в номинации «Хореография»: Прокофьева Велина (12 лет) и Детский образцовый ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа».
В номинации «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах) первое место, а так же Гран-при фестиваля завоевала Татлок Заира (12 лет).
Специальный приз от постоянного спонсора фестиваля-конкурса ООО «МПК» Пивзавод Майкопский получил Образцовый ансамбль адыгского танца «Пламя», исполнивший старинный народный танец «Хьакулящ».
Видеоматериалы победителей сегодняшнего фестиваля будут направлены в Москву для участия во втором этапе.
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