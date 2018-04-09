Джикия готовится сыграть на чемпионате мира

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия , который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, заявил, что планирует набрать форму к чемпионату мира 2018 и помочь национальной команде.

«Я считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить: я готовлюсь к чемпионату мира. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет. До следующего сбора еще больше месяца. Все это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение. Но есть внутреннее ощущение, что к «мундиалю» я восстановлюсь» — цитирует защитника «Спорт Экспресс».

Напомним, Джикия получил разрыв крестообразных связок во время одного из товарищеских матчей «Спартака».

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