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Джикия готовится сыграть на чемпионате мира
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Джикия готовится сыграть на чемпионате мира 

Свободная пресса 50 минут назад
Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, заявил, что планирует набрать форму к чемпионату мира 2018 и помочь национальной команде.
«Я считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить: я готовлюсь к чемпионату мира. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на ЧМ-2018 или нет. До следующего сбора еще больше месяца. Все это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение. Но есть внутреннее ощущение, что к «мундиалю» я восстановлюсь» — цитирует защитника «Спорт Экспресс».
Напомним, Джикия получил разрыв крестообразных связок во время одного из товарищеских матчей «Спартака».
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