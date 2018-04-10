Станислав Черчесов: Васин и Джикия по большому счету пропустят чемпионат мира-2018 

Станислав Черчесов: Пике в сборной Испании играет левого центрального, но он тоже правоногий, как и Джикия
«Мы перешли на игру в три центральных защитника. Сейчас ситуация опять меняется, так как двух центральных защитников (Виктор Васин и Георгий Джикия), которых мы выпестовали из той когорты, вдруг не стало. По большому счету они пропустят ЧМ-2018. У нас были матчи с командами Бразилии и Франции. Ну, мы не могли эти матчи отменить, надо было строить опять новую защитную линию. В каких-то моментах у нас это получилось, в каких-то нет», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».
Напомним, из-за травмы крестообразных связок домашний чемпионат мира пропустят Александр Кокорин, Джикия и Васин.