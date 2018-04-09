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Бразильянка случайно сняла подбрасывающего девушкам наркотики мужчину
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Бразильянка случайно сняла подбрасывающего девушкам наркотики мужчину 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Бразилии под ником @Jaeda_sky во время вечеринки случайно запечатлела момент, когда ей в стакан положили неизвестное вещество. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
На опубликованном ролике видно, как девушка вместе с подругой развлекается на празднике. В один момент со спины к ним подошел молодой человек в солнцезащитных очках и кепке, быстрым движением руки положил таблетку в напиток бразильянки и скрылся.
«Я никогда не пойму, как парень может быть таким психом и отвратительным хищником. Дамы, следите за своими напитками», — заявила @Jaeda_sky в описании к видео. Позднее она добавила, что вовремя заметила поступок неизвестного, поэтому не стала пить из стакана.
За несколько дней ролик посмотрели более 10 миллионов раз: он собрал почти 100 тысяч ретвитов и около 175 тысяч лайков. В комментариях оценили подлость мужчины, подкинувшего неизвестное вещество в напиток. «Его нужно сажать в тюрьму!» — написал один из пользователей. «Мы должны найти этого урода», — заявил другой.
При этом некоторые зрители усомнились в правдивости происходящего: их смутило, что парень в очках не испугался объектива камеры, который в тот момент был направлен прямо на него.
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