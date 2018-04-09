Определились чемпионы Центрального Федерального округа по ММА 2018

В Туле завершился чемпионат Центрального федерального округа ЦФО по ММА 2018. В командном зачете золото завоевали спортсмены из Московской области, серебро досталось бойцам из Воронежской области, бронза — Тульской области.

В личном зачете высшие награды, а также путевки на чемпионат России по ММА 2018 завоевали:

до 56, 7 кг: Косицын Виталий (Рязанская область)

до 61.2 кг: Хачатрян Гор (Рязанская область)

до 65.8 кг: Адилов Расим (Московская область)

до 70,3 кг: Силагадзе Роман (Костромская область)

до 77,1 кг: Газиев Махмуд (Воронежская область)

до 84 кг: Магомедов Шамиль (Московская область)