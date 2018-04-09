Виолетта Тюркина, Норгьянма Монгуш, Ангелина Лихопуд
Уже в эту субботу, 14 апреля, состоится финал конкурса «Мисс Россия—2018», когда наконец станет ясно, кто же из участниц удостоится почетного звания, получит главный приз — драгоценную корону (напомним, что в прошлом году победительницей конкурса «Мисс Россия-2017» стала представительница Свердловской области Полина Попова), а также будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс мира — 2018». В преддверии этого события мы решили познакомить вас с 50 финалистками конкурса, каждая из которых, безусловно, достойна победы. Филологи, лингвисты, специалисты по рекламе, врачи и профессиональные дайверы — все они очень разносторонние и интересные девушки, и у всех них есть кое-что общее — красота и воля к победе.
Выбрать ту, кто больше остальных достоин победы, и отдать за нее свой голос, действительно довольно сложно. Читатели «КВ» уже несколько дней, не скрывая своих симпатий, вовсю активно обсуждают шансы каждой из девушек на победу и делают прогнозы относительно результатов голосования. А кто из участниц больше остальных импонирует именно вам?
1/50 Александра Косогорова, 19 лет, Владимирская область
2/50 Алина Коломойцева, 19 лет, Тюмень
3/50 Анастасия Бактимирова, 23 года, Магадан
4/50 Анастасия Бочкова, 20 лет, Белогорск
5/50 Анастасия Ильиных, 19 лет, Барнаул
6/50 Анастасия Каунова, 19 лет, Екатеринбург
7/50 Анастасия Михайленко, 18 лет, Карелия
8/50 Анастасия Шиканова, 18 лет, Нижегородская область
9/50 Ангелина Лихопуд, 18 лет, Краснодарский край
10/50 Анна Козлова, 21 год, Красногорск
11/50 Анна Квасникова, 22 года, Котлас
12/50 Анна Швецова, 21 год, Чебоксары
13/50 Арина Денисова, 18 лет, Курск
14/50 Арина Гладкова, 18 лет, Ростов-на-Дону
15/50 Дарина Абрамова, 19 лет, Санкт-Петербург
16/50 Диана Нагоева, 19-лет, Кабардино-Балкарская республика
17/50 Эдита Лушникова, 22 года, Владимир
18/50 Екатерина Мокрецова, 22 года, Иркутск
19/50 Екатерина Романова, 21 год, Домодедово
20/50 Ирина Чекунова, 18 лет, Волгоград
21/50 Ирина Шуляр, 19 лет, Севастополь
22/50 Камилла Хусаинова, 19 лет, Татарстан
23/50 Мария Барбаховска, 20 лет, Симферополь
24/50 Мария Емельяненко, 20 лет, Красноярский край
25/50 Мария Мартышко, 20 лет, Нижний Новгород
26/50 Мария Ступина, 20 лет, Новосибирск
27/50 Мирослава Квашнина, 22 года, Алтайский край
28/50 Наталия Киричек, 19 лет, Краснодар
29/50 Наталья Строева, 18 лет, Якутия
30/50 Норгьянма Монгуш, 20 лет, Тыва
31/50 Олеся Гримайло, 21 год, Александров
32/50 Ольга Ломакина, 23 года, Елец
33/50 Полина Костюк, 20 лет, Свердловская область
34/50 Светлана Григорук, 21 год, Самарская область
35/50 Светлана Хохлова, 22 года, Кострома
36/50 Светлана Савельева, 23 года, Тамбовская область
37/50 Татьяна Фицукова, 23 года, Калуга
38/50 Ульяна Ляхова, 21 год, Тамбов
39/50 Вероника Арсич, 20 лет, Люберцы
40/50 Виктория Артеменко, 22 года, Черкесск
41/50 Виктория Кушик, 19 лет, Магнитогорск
42/50 Виктория Симакова, 19 лет, Хакасия
43/50 Виолетта Маурер, 20 лет, Калининград
44/50 Виолетта Тюркина, 19 лет, Белгород
45/50 Владислава Безденежная, 22 года, Красноярск
46/50 Юлия Гришманова, 19 лет, Новосибирская область
47/50 Юлия Ильина, 22 года, Москва
48/50 Юлия Олзоева, 20 лет, Бурятия
49/50 Юлия Полячихина, 18 лет, Чувашия
50/50 Земфира Байдавлетова, 19 лет, Башкортостан
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