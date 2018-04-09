«Мисс Россия — 2018»: 50 финалисток конкурса красоты

Виолетта Тюркина, Норгьянма Монгуш, Ангелина Лихопуд

Уже в эту субботу, 14 апреля, состоится финал конкурса «Мисс Россия—2018», когда наконец станет ясно, кто же из участниц удостоится почетного звания, получит главный приз — драгоценную корону (напомним, что в прошлом году победительницей конкурса «Мисс Россия-2017» стала представительница Свердловской области Полина Попова ), а также будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс мира — 2018». В преддверии этого события мы решили познакомить вас с 50 финалистками конкурса, каждая из которых, безусловно, достойна победы. Филологи, лингвисты, специалисты по рекламе, врачи и профессиональные дайверы — все они очень разносторонние и интересные девушки, и у всех них есть кое-что общее — красота и воля к победе.

Выбрать ту, кто больше остальных достоин победы, и отдать за нее свой голос, действительно довольно сложно. Читатели «КВ» уже несколько дней, не скрывая своих симпатий, вовсю активно обсуждают шансы каждой из девушек на победу и делают прогнозы относительно результатов голосования. А кто из участниц больше остальных импонирует именно вам?

1/50 Александра Косогорова, 19 лет, Владимирская область

2/50 Алина Коломойцева, 19 лет, Тюмень

3/50 Анастасия Бактимирова, 23 года, Магадан

4/50 Анастасия Бочкова, 20 лет, Белогорск

5/50 Анастасия Ильиных, 19 лет, Барнаул

6/50 Анастасия Каунова, 19 лет, Екатеринбург

8/50 Анастасия Шиканова, 18 лет, Нижегородская область

9/50 Ангелина Лихопуд, 18 лет, Краснодарский край

11/50 Анна Квасникова, 22 года, Котлас

12/50 Анна Швецова, 21 год, Чебоксары

13/50 Арина Денисова, 18 лет, Курск

14/50 Арина Гладкова, 18 лет, Ростов-на-Дону

15/50 Дарина Абрамова, 19 лет, Санкт-Петербург

16/50 Диана Нагоева, 19-лет, Кабардино-Балкарская республика

17/50 Эдита Лушникова, 22 года, Владимир

18/50 Екатерина Мокрецова, 22 года, Иркутск

20/50 Ирина Чекунова, 18 лет, Волгоград

21/50 Ирина Шуляр, 19 лет, Севастополь

23/50 Мария Барбаховска, 20 лет, Симферополь

25/50 Мария Мартышко, 20 лет, Нижний Новгород

26/50 Мария Ступина, 20 лет, Новосибирск

27/50 Мирослава Квашнина, 22 года, Алтайский край

29/50 Наталья Строева, 18 лет, Якутия

30/50 Норгьянма Монгуш, 20 лет, Тыва

31/50 Олеся Гримайло, 21 год, Александров

32/50 Ольга Ломакина, 23 года, Елец

33/50 Полина Костюк, 20 лет, Свердловская область

34/50 Светлана Григорук, 21 год, Самарская область

35/50 Светлана Хохлова, 22 года, Кострома

37/50 Татьяна Фицукова, 23 года, Калуга

38/50 Ульяна Ляхова, 21 год, Тамбов

39/50 Вероника Арсич, 20 лет, Люберцы

41/50 Виктория Кушик, 19 лет, Магнитогорск

42/50 Виктория Симакова, 19 лет, Хакасия

44/50 Виолетта Тюркина, 19 лет, Белгород

45/50 Владислава Безденежная, 22 года, Красноярск

46/50 Юлия Гришманова, 19 лет, Новосибирская область

47/50 Юлия Ильина, 22 года, Москва

48/50 Юлия Олзоева, 20 лет, Бурятия

49/50 Юлия Полячихина, 18 лет, Чувашия

Посмотреть все