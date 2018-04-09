Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано

Об этом заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев, передаёт РИА «Новости»

«Я хочу вам продемонстрировать документ, который был озвучен по результатам расследования Скотленд-Ярдом: 13 января 2004 года представитель британского МВД Хейзел Блирс сделала официальное заявление о прекращении этого расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года», — сказал Атмоньев.

По его словам, Блирс, в частности, заявила, что в ходе расследований не удалось обосновать информацию и найти доказательства совершения каких-либо уголовных преступлений, расследования по этому делу завершены.