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Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано
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Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2003 году было инсценировано 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев, передаёт РИА «Новости».
«Я хочу вам продемонстрировать документ, который был озвучен по результатам расследования Скотленд-Ярдом: 13 января 2004 года представитель британского МВД Хейзел Блирс сделала официальное заявление о прекращении этого расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года», — сказал Атмоньев.
По его словам, Блирс, в частности, заявила, что в ходе расследований не удалось обосновать информацию и найти доказательства совершения каких-либо уголовных преступлений, расследования по этому делу завершены.
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